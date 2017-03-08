Mısırlılar "ucuz ekmek uygulaması"ndaki kısıtlamayı protesto etti

Mısır hükümetinin yoksul kesime yönelik ucuz ekmek uygulamasında kısıtlamaya gitme kararı birçok kentte protesto edildi.

İskenderiye, Kefr Eş-Şeyh, Asyut, Feyyum, Minye ve Dekahliye gibi illerde, sübvanse edilen ekmek uygulamasında kısıtlamaya gidilmesini protesto etmek için gerçekleştirilen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İskenderiye'nin kuzeyinde bazı ofislerin camlarını kırdı, doğudaki eylemlerde ise tramvay yolu kapatıldı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açarak iki kişiyi gözaltına aldı.

Kefr Eş-Şeyh kentinde sık sık "Ekmek istiyoruz" gibi sloganlar atan göstericiler, El-Ceyş Caddesi'nde yolu keserek araçların geçişine izin vermedi.

“FIRINCILAR KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN USULSÜZLÜK YAPIYOR”

Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanı Ali Musaylihi, gösterilere ilişkin basın açıklamasında, devlet destekli ekmek sistemindeki değişiklik kararını savundu.

Fırınların kart payının azaltılması kararından vazgeçilmeyeceğini belirten Musaylihi, bazı fırıncıları kazanç sağlamak için "usulsüzlük" yapmakla suçladı.

Musaylihi, fırıncıların kart paylarını düşürerek yanlış bir uygulamayı düzelttiklerini iddia etti.

"Fırınların halka dağıtmadığı ekmeğin karşılığını devletten almalarının önüne geçmek için bu kararın alındığını" vurgulayan Musaylihi, kişilere günde dağıtılan ekmek sayısının 5 olarak kalacağını, bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini aktardı.

Bakan Musaylihi, yeni düzenlemeler kapsamında bir hafta içinde kağıt belgelerin akıllı kartlarla değiştirileceğini sözlerine ekledi.