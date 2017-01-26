Model Uçak Başlangıç Kursu düzenleniyor
Geçitkale Belediyesi ile Hava Sporları Federasyonu, çocuklara yönelik “Model Uçak Başlangıç Kursu” düzenleniyor.
Geçitkale Belediyesi ile Hava Sporları Federasyonu, çocuklara yönelik “Model Uçak Başlangıç Kursu” düzenleniyor.
Kursa katılmak isteyen 11-13 yaş grubu çocukların en geç 6 Şubat’a kadar Geçitkale Belediyesi’ne başvurması gerekiyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Havaalanı, Hava Sporları Federasyonu Tesislerinde yer alacak kurs, 8 Şubat tarihinde başlayacak. Bir hafta sürecek kursta model uçak tekniği, anatomisi ve model uçak yapımı öğretilecek.
Kursa katılmak isteyenler, federasyona 50 TL bağışta bulunacak.
11-13 yaş arası çocukların katılabileceği kursun 10.00-13.00 saatleri arasında düzenleneceği ve ulaşımın Geçitkale Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu tarafından karşılanacağı belirtildi.
Kursa katılacak çocuklara kurs sonunda verilecek sertifikaların eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyenlere avantaj sağlayacağı da kaydedildi.
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