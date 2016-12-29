Mohammed 4 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Lefke’de tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile yakalan sanık Uzair Yalwa Mohammed aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri kararı Yargıç Asafoğulları açıkladı. Asafoğulları sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecelli bulmasına katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Gökan Asafoğulları ancak sanığın işlemiş olduğu suçun uyuşturucu madde tasarrufu suçu olduğunu, bu tür suçların ülkemizde toplum huzurunu bozması yanında dünyada büyük bir sorun olduğunu da belirterek bu tür suçlara caydırıcı hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğinin altını çizdi.

Yargıç affetmedi

Yargıç Asafoğulları tüm olgular ışığında sanığı mahkûm olduğu 6 gram Bonzai tasarrufu suçundan 4 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.