MTG, 72. yılını kutluyor

Mağusa Türk Gücü Başkanı ve Yönetim Kurulu, kulübün 72. kuruluş yıldönümü nedeniyle kulüp lokalinde bulunan kuruculardan Şehit Hüseyin Akil Hoca’nın büstüne çelenk koyarak bir dakikalık saygı duruşunda duruldu.

Etkinliğe yönetim, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Eski yöneticilerden merhum Hüseyin Akil Hoca’nın oğlu Hasan Akil Hoca yaptığı konuşmada Başkan ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından 72. yıl pastası kesildi.

Başkan Koral Bozkurt 72. yıl dolayısı ile mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“72 yıllık, başarılarla dolu şanlı tarihimizle gurur duyuyoruz. Bundan güç alıyoruz. Bu güçle geleceğe yürüyoruz. Mağusa Türk Gücü, 72 yıllık şanlı ve bir o kadar da başarılarla dolu bir tarihi geride bırakıyor. Hedefi her zaman zirve olan Mağusa Türk Gücü, sadece bir futbol kulübü olarak adlandırılamaz. MTG, ruhtur. Tarihtir. Geçmiştir. Gelecektir.”