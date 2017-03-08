MTG futbolcularından boykot

Canbulat Stadyumu’na giden futbolcular antremana katılmazken, MTG futbolcuları adına takım kaptanı Türkan Delideniz ile yardımcı antrenör Talat Şentürk basına açıklama yaptı.

Takım kaptanı Türkan Delideniz, boykotun sadece dünkü antremanda gerçekleştirildiğini ve sezon sonuna kadar tüm antremanların eksiksiz devam edeceğini belirterek, takımın kesinlikle küme düşmemesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgularken, yardımcı antrenör Talat Şentürk ise futbolcuların kararına saygılı olduklarını söyledi. Devre arasında yapılan transferlere kendisinin aracı olduğunu, ancak verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeni ile de arada kendisinin kaldığını belirten Şentürk, taraftarın camiaya sahip çıkmasını da istedi.