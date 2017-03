MTG yönetimi, görev dağılımı yaptı

Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) yeni yönetimi Koral Bozkurt başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantı sonrasında görev dağılımını açıkladı. MağusaTürk Gücü

Yönetim Kurulugörev dağılımı şöyle:

Koral Bozkurt (Başkan), Atilla Süren (As Başkan Federasyon Temsilcisi), Aykut Satvet (As Başkan), Onursal Bozkurt (As Başkan), Dr. Sadrettin Tuğcu (Basın Sözcüsü ve Sağlık)

Gürcan Erdoğan (Basın Sözcüsü), Orhan Kansu ( Genel Sekreter ve Lokal Sorumlusu)

Mehmet Sabancı (Mali İşler), Özder Fidaner (Mali İşler ve Saha Sorumlusu), Çağrı Aktuğ (Futbol Şubesi, Kulüpler Birliği), Niyazi Ziya (Kurumsallaşma Sorumlusu), Mehmet Özyürek (Sosyal İşler, Taraftar Sorumlusu), Fikri Arkıner (Futbol Şubesi), Kemal Mahirel (Futbol Şubesi), Enver Karakaya (Futbol Şubesi –Alt Yapı), Taşkın Ağaoğlu (Futbol Şubesi –Alt Yapı), Nihat Dörter (Futbol Şubesi –Alt Yapı), Fırat Özatilla (Alt Yapı)