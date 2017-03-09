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MTG’de istifa

MTG’de istifa

Mağusa Türk Gücü’nde Başkan Şükrü Şemmedi’nin istifa ettiği öğrenildi.

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Mağusa Türk Gücü’nde Başkan Şükrü Şemmedi’nin istifa ettiği öğrenildi.

Önceki gün futbolcu ve teknik heyetin antrenmana katılmayarak boykot etmesinin ardından dün sarı yeşilli camiada gelişmeler yaşandı.

2 yıldır MTG Başkanlığı’nı sürdüren Şükrü Şemmedi’nin yoğun işleri nedeni ile yurt dışında bulunmasından dolayı takımla daha fazla ilgilenemeyeceği için görevinden istifa ettiği bilgisi edinildi.

Sarı yeşilli camiada 14 Mart Salı günü saat 18.30’da genel kurul için karar alınırken kulüp başkanlığı için  işadamı Koral Bozkurt’un aday olacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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