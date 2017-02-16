Mücahit Komutanları: “Enosis kararı Türklere karşı düşmanca görüşlerini yansıtıyor”

Mücahit Komutanları Derneği, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararının, Rumların, Türklere karşı düşmanca görüş ve düşüncelerini yansıttığını ifade etti.

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır aynı hayal içerisinde yaşayan Rumların her zaman Türkleri Kıbrıs’ta ikinci sınıf vatandaş, kendilerini de tüm Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gördüklerini belirtti.

Ergüneş, Rumların, komşuları olan Türklerin kanları ile korudukları Kıbrıs’ı ve kurdukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumaya ve yaşatmaya kararlı olduğunu bilmeleri gerektiğini kaydetti.

Ergüneş, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rumların bu görüşlerinde geri adım atmamaları halinde olumlu bir netice alınamayacak masada daha fazla oturup zaman kaybetmemesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devamı ve geliştirilmesi için çaba harcaması gerektiği” görüşünde olduklarını da ifade etti.