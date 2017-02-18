Muhammed suçlu bulundu

Hüseyin Çiçek

Narkotik Şube Ekipleri’nin yaptığı operasyon sonucu tasarrufunda yaklaşık 5 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunan Muhammed Shahroze, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından yargılanarak suçlu bulundu.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi adına kararı okuyan heyet başkanı Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, sanığın 2016 yılı haziran ayı içerisinde, Gazimağusa’da, kale civarında dolaştığı sırada, ismini bilmediği bir şahsın yanına yaklaşarak sanığa uyuşturucu madde satmayı teklif ettiğini ve sanığında kabul ederek konu uyuşturucu maddeyi alarak evine götürdüğünü ve tasarrufuna aldığını söyledi.

Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı baskın sonucu sanığın tasarrufunda 4 gram 866 miligram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan Esendağlı, sanığın mahkemede suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Esendağlı, sanık avukatı Ramadan Sanıvar’ın, müvekkilinin denetimli serbestlik yasası kapsamında olduğunu söyleyerek, yasadan yararlanmak istediklerini aktardığını ifade etti.

Uyuşturucu maddenin miktar ve türünün değerlendirildiği zaman sanığın yasa kapsamına girdiğinin görüldüğünü anlatan Esendağlı, sanığın 1 yıl boyunca denetimli serbestlik kurulu yükümlülüklerine tabii olmasına karar verdiklerini açıkladı.