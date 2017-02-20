Muhteşem bir organizayon ile KKTC bisiklete doydu
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun 4. gününde muhteşem bir organizasyon ile Grand Fondo yarışı, Telsim Halk Yarışı ve Fikri Karayel konseri eşliğinde bisiklet festivali düzenlendi...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, İkinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun 4. gününde muhteşem bir organizasyon ile Grand Fondo yarışı, Telsim Halk Yarışı ve Fikri Karayel konseri eşliğinde bisiklet festivali düzenlendi...
GRAND FONDO YARIŞINDA DERECELER BELİRLENDİ...
Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılan ve lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katıldığı Gran Fondo Yarışı toplam 20 km, 55 km ve 90 km olarak 3 parkurdan oluştu.
Saat 10:30'da başlayan yarışın startını ise Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı yaptı. Girne Kapısı’ndan başlayan yarışın ilk parkuru Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son buldu.
Grand Fondo yarışının sonuçları ise şöyle oldu:
GRAN FONDO KISA PARKUR
14-18 ERKEK
1- Ersun Hasan
2- Kadir Marbelioğlu
3- Mehmet Besli
14-34 ERKEK
1- Tuğberk Kopca
2- Mevlüt Ünal
3- Görkem Aka
35-44 ERKEK
1- Kamil Pehlivanoğlu
2- Lisani Gökmen
3- Hakan Korsan
45-49 ERKEK
1- Hakan Miralay
2- Bilal Bitirim
3- Abdullah Annaç
19-34 KADIN
1- Ayşenur Babuçcu
2- Narin Hacıabitoğlu
3- Halide Zülkadiroğlu
35-44 KADIN
1- Fayize İyican
45-49 KADIN
1- Münise Keşanlı
2- Nurcan Aydoğan
ORTA PARKUR
14-18 ERKEK
1- Deniz Deniz
2- İbrahim M. Alibaba
3- Taha Kol
19-34 ERKEK
1- Zeki Kaygısız
2- Hüseyin İlker Erçen
3- Kemal Elektrikçi
35-44 ERKEK
1- Nevzat Kral
2- Serhat Alışkan
3- Tulga Yorgozlu
45-49 ERKEK
1- Murat İşçimen
2- Kazım Beyoğlu
50 + ERKEK
1- Faramarz Can Cevatzade
2- Tufan Alatan
TANDEM
1- Oğuzhan - Abidin
2- Cihan - Özgür
3- Hüseyin - Uğur
14-18 KADIN
1- Merin Serdarlılı
19-34 KADIN
1- Özge Seçkin
2- Aybüke Köksal
3- Feyza Keskin
UZUN PARKUR
14-18 ERKEK
1- Berke Barkut
2- Şevket Hançerli
3- Mert Hançerli
19-34 ERKEK
1- Serdar Anıl Depe
2- Deniz Kılıç
3- Bilal Ceral
35-44 ERKEK
1- Turgay Germen
2- Haşim Köksal
3- Devrim Ardıç
45-49 ERKEK
1- Murat Kuntay Açan
2- Kazım Beyoğlu
3- Kalendar Çelebci
50+ ERKEK
1- Klaus Jesse
2- Metin Şenova
3- Ahmet Şimşek
19-34 KADIN
1- Yağmur Aydındağ
2- Emine Uluçay
35-44 KADIN
1- Sevim Yıldız
45-49 KADIN
1- Fezile Işık
GENEL KLASMAN
Erkek
1- Turgay Germen
2- Serdar Anıl Depe
3- Haşim Köksal
KADIN
1- Yağmur Aydındağ
2- Emine Uluçay
3- Fezile Işık
TELSİM HALK SÜRÜŞÜ “BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN”
Organizasyon içerisinde yer alan Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen yarış kriteryum etabı (aynı güzergâhta birden çok tur atma) şeklinde yapıldı ve toplam uzunluğu 6 km oldu. Telsim Halk Yarışı’nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınacak kayıt ücretleri Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.
Telsim Halk Sürüşünün startını ise Barış Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral Ömer Paç yaptı. Paç, kendisinin bisiklet sürmeyi bilmediğini söyleyerek ve kendisinin hiç bir zaman bir bisikleti olmadığını anlatarak çocukların bisikletsiz kalmaması gerektiğini söyledi. Anlattığı hikayesi sonrasında Paç, bir çocuğa da bisiklet hediye etti.
BİSİKLET FESTİVALİ'NİN SESİ “FİKRİ KARAYEL"
Ülkemizin değerli seslerinden Fikri Karayel ise gerçekleşen muhteşem organizasyonda bir konser verdi.
Kendi şarkıları ve seslendirdiği yabancı şarkılar ile festival havası yaşatılan etkinlikte halkın katılımı yoğun oldu.
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