Muhteşem bir organizayon ile KKTC bisiklete doydu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, İkinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun 4. gününde muhteşem bir organizasyon ile Grand Fondo yarışı, Telsim Halk Yarışı ve Fikri Karayel konseri eşliğinde bisiklet festivali düzenlendi...

GRAND FONDO YARIŞINDA DERECELER BELİRLENDİ...

Kuzey Kıbrıs Turu ile birlikte yapılan ve lisanslı ve lisansız tüm sporcular bireysel olarak katıldığı Gran Fondo Yarışı toplam 20 km, 55 km ve 90 km olarak 3 parkurdan oluştu.

Saat 10:30'da başlayan yarışın startını ise Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı yaptı. Girne Kapısı’ndan başlayan yarışın ilk parkuru Yılmazköy’de, 2. Parkuru Çamlıbel’de ve 3. Parkuru ise Metehan’da son buldu.

Grand Fondo yarışının sonuçları ise şöyle oldu:

GRAN FONDO KISA PARKUR

14-18 ERKEK

1- Ersun Hasan

2- Kadir Marbelioğlu

3- Mehmet Besli

14-34 ERKEK

1- Tuğberk Kopca

2- Mevlüt Ünal

3- Görkem Aka

35-44 ERKEK

1- Kamil Pehlivanoğlu

2- Lisani Gökmen

3- Hakan Korsan

45-49 ERKEK

1- Hakan Miralay

2- Bilal Bitirim

3- Abdullah Annaç

19-34 KADIN

1- Ayşenur Babuçcu

2- Narin Hacıabitoğlu

3- Halide Zülkadiroğlu

35-44 KADIN

1- Fayize İyican

45-49 KADIN

1- Münise Keşanlı

2- Nurcan Aydoğan

ORTA PARKUR

14-18 ERKEK

1- Deniz Deniz

2- İbrahim M. Alibaba

3- Taha Kol

19-34 ERKEK

1- Zeki Kaygısız

2- Hüseyin İlker Erçen

3- Kemal Elektrikçi

35-44 ERKEK

1- Nevzat Kral

2- Serhat Alışkan

3- Tulga Yorgozlu

45-49 ERKEK

1- Murat İşçimen

2- Kazım Beyoğlu

50 + ERKEK

1- Faramarz Can Cevatzade

2- Tufan Alatan

TANDEM

1- Oğuzhan - Abidin

2- Cihan - Özgür

3- Hüseyin - Uğur

14-18 KADIN

1- Merin Serdarlılı

19-34 KADIN

1- Özge Seçkin

2- Aybüke Köksal

3- Feyza Keskin

UZUN PARKUR

14-18 ERKEK

1- Berke Barkut

2- Şevket Hançerli

3- Mert Hançerli

19-34 ERKEK

1- Serdar Anıl Depe

2- Deniz Kılıç

3- Bilal Ceral

35-44 ERKEK

1- Turgay Germen

2- Haşim Köksal

3- Devrim Ardıç

45-49 ERKEK

1- Murat Kuntay Açan

2- Kazım Beyoğlu

3- Kalendar Çelebci

50+ ERKEK

1- Klaus Jesse

2- Metin Şenova

3- Ahmet Şimşek

19-34 KADIN

1- Yağmur Aydındağ

2- Emine Uluçay

35-44 KADIN

1- Sevim Yıldız

45-49 KADIN

1- Fezile Işık

GENEL KLASMAN

Erkek

1- Turgay Germen

2- Serdar Anıl Depe

3- Haşim Köksal

KADIN

1- Yağmur Aydındağ

2- Emine Uluçay

3- Fezile Işık

TELSİM HALK SÜRÜŞÜ “BİSİKLETSİZ OKUL KALMASIN”

Organizasyon içerisinde yer alan Telsim Halk Yarışı olarak isimlendirilen yarış kriteryum etabı (aynı güzergâhta birden çok tur atma) şeklinde yapıldı ve toplam uzunluğu 6 km oldu. Telsim Halk Yarışı’nda ve Kuzey Kıbrıs Gran Fondo’da alınacak kayıt ücretleri Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından halen yürütülen “Bisikletsiz Okul Kalmasın” kampanyası için kullanılacak.

Telsim Halk Sürüşünün startını ise Barış Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral Ömer Paç yaptı. Paç, kendisinin bisiklet sürmeyi bilmediğini söyleyerek ve kendisinin hiç bir zaman bir bisikleti olmadığını anlatarak çocukların bisikletsiz kalmaması gerektiğini söyledi. Anlattığı hikayesi sonrasında Paç, bir çocuğa da bisiklet hediye etti.

BİSİKLET FESTİVALİ'NİN SESİ “FİKRİ KARAYEL"

Ülkemizin değerli seslerinden Fikri Karayel ise gerçekleşen muhteşem organizasyonda bir konser verdi.

Kendi şarkıları ve seslendirdiği yabancı şarkılar ile festival havası yaşatılan etkinlikte halkın katılımı yoğun oldu.