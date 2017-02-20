Müjdat Gezen: "Bizim içimizde Atatürk ateşi var"

Sanatçı Müjdat Gezen, avukatı Celal Ülgen, sanatçı arkadaşları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, gazeteci Yılmaz Özdil ve öğrencileri ile birlikte basın toplantısı yaptı.

Gezen, "Bu yangınlar, bu tip alevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi… Ona bir şey olmuyor. Yangında, alevlerin arasında o bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası 26 yıldır dünyanın ilk ve tek parasız özel okuludur" dedi.

​Bazı basın yayın organları ve kişiler tarafından hedef gösterildiklerini ifade eden Gezen, şunları kaydetti:

"Daha önce de aynı durumları yaşadım. Koruma istemiştim, fakat vermediler. Son çıkan bazı haberlerden sonra emniyetten bana telefon geldi. 'Koruma ister misiniz?' diye. Hem evimin önüne hem de okulun önüne. Ben de kabul ettim. Fakat gece 01.20'de olay olduğu için maalesef öyle bir talihsizlik yaşadık ama bu bizim topyekün, tek yürek olmamazı engelleyemez."

Geri kafalı, Sanat düsmanlarının Bu yangınları, bizim içimizdeki Atatürk ateşini söndüremez. Hayır'da birleşmeye devam... pic.twitter.com/A5BsCj6jxe — Darbukator Baryam (@DarbukatorBarym) 20 Şubat 2017

Avukat Celal Ülgen ise uzun zamandır sadece kendi üzerlerinde değil, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya çalışan herkesin üzerinde büyük bir baskı olduğunu, bu baskıları en yoğun yaşayanlardan birinin de Müjdat Gezen olduğunu söyledi.

Yangını söndürmek isteyen özel güvenlik görevlisi Mahmut Aksu saat 01.20'de bir ses duyarak kapıya çıktığında yangını gördüğünü, dışarı çıkınca paçalarının tutuştuğunu, bahçe hortumuyla yangına müdahale ederken polis ve itfaiyeye haber verdiğini anlattı.

Sanatçı Şevket Çoruh ise "Okulumuz 26 senedir açık. Ben ve arkadaşlarım buradan mezun olduk. Türkiye'de sanata, kültüre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aramızdan darbe girişimine kalkışan kimse olmadı. İşimizi severek yapıyoruz. Bu okul, 7 tane öğrenciye miras olarak bırakılmıştır. Biz bu mirasın bekçileriyiz. Bu saldırıyı hep beraber kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.