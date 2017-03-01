Müracaat edilmedi

Hüseyin Çiçek

İskele’ye bağlı Pamuklu köyünde, yapımı bitmek üzere olan çocuk parkı bahçesinde bulunan eski kilise ile ilgili Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin “Eski Eserler Çivi çakmıyor, bize de çaktırmıyor” iddialarına cevap geldi.

Diyalog muhabirine açıklama yapan Eski Eserler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, park içerisinde bulunan konu kilisenin mal sahibinin Vakıflar İdaresi olduğunu söyledi.

Belediyenin öncelikle mal sahibi olan vakıflar idaresinden izin alması gerektiğini, vakıflar idaresinin de belediyenin kendisine sunduğu projeyi Anıtlar Yüksek Kurulu’na göndermesi gerektiğini ve onaylanması halinde kilise ile ilgili yapılacak işleme izin verilebileceğini anlatan Azimli, Mehmetçik Belediyesi’nin müracaatta bulunmadan topu Eski Eserler Dairesi’ne atmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi.

Kanan: Biz sağlamlaştırdık ama…

Diyalog muhabirine açıklama yapan Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kanan ise kilisenin mal sahibinin kendilerinin olduğunu belirterek, birçok kez eski harabe durumdaki kiliseyi sağlamlaştırdıklarını ifade etti.

Konunun bilgileri dahilinde olması halinde gerekenin mutlaka yapılmış olacağını anlatan Kanan, daha önce köyden bazı kişilerin uyarısı üzerine kilise de inceleme yapıldığını ve bir finansman bulunmasının ardından konu kilisenin sağlamlaştırılma işlemlerinin başlayacağını söyledi. Konu kiliseyi kullanmak için ayrıca Mehmetçik Türk Kadınlar Birliği’nin de kendilerine dilekçe sunduğunu ve konu dilekçenin de gündemlerinde olduğunu anlatan Kanan, kilisenin güvenliği açısından en kısa zamanda gerekenlerin yapılacağını sözlerine ekledi.