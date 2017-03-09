Musluktan pembe su aktı

Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletinde yer alan Onoway kasabası sakinleri, pazartesi gecesi bir sürprizle karşılaştı. Musluklarını açan Kanadalılar, normalde içtikleri suyun şimdi pembe aktığını gördü.

Belediyeye şikayet telefonları ve sosyal medyadan ihbarlar yağdı. Onoway sakinleri, suyun dört beş dakika kadar pembe aktığını söyledi.

Kasaba sakinlerinden özür dileyen belediye, içme suyu şebekesinin rutin filtre temizlik işlemi esnasında vanalardan birinin açık kaldığını ve şebekeye potasyum permanganat karıştığını açıkladı. Belediye, zararlı hiçbir kimyasal atığın şebekede kalmadığını, potasyum permanganatın demir ve manganezi sudan ayrıştırmada kullandıklarını belirtti, suyun salı sabahı itibarıyla içilebilir olduğunun altını çizdi.

Salı öğleden sonra eyalet sağlık ekipleri suyu inceleyerek numune aldı ve temiz olduğunu belgeledi.

Belediye Başkanı Dale Krasnow, kasaba sakinlerini endişelendirdikleri için özür diledi. Eyalet yetkililerinin belediyeden sağlık uyarısı yayımlamasını talep etmediklerini belirten belediye başkanı, "Sağlık riski olmadığını bildiğimizden açıklama yapmadık ancak daha iyi iletişim kurmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.

Potasyum tuzu olarak da bilinen madde, demir ve hidrojen sülfit maddelerini sudan dezenfekte işleminde kullanılıyor. Zehirli olmasa da yoğun miktarda teması hâlinde cilde zarar verebiliyor.

Kaynak: CBC