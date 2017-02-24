Mustafa ile Hakan aklandı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, Yalçın Çardak’a ait mandıradan 5 adet kuzu çaldıkları iddiası ile tutuklanan Sezer Payas ile Metin Boyalan isimli genç zanlılar dün kefalet ile serbest kaldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa Bayır ile Hakan Kalkan’da mesele ile bağlantıları olmadığı tespit edildiğinden mahkeme huzuruna çıkarılmadan polis tarafından serbest bırakıldı.

İkişer kefille kurtuldular

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Halil Ersan, zanlıların 10 Şubat 2017 tarihinde, Akdoğan’da Yalçın Çardak isimli şahsın mandırasından 5 tane kuzuyu sirkat ettiklerini ve Gazimağusa’da bin 500 TL karşılığında sattıklarını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Ersan, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 2’şer kefilim 20’şer bin şahsi kefaleti şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.