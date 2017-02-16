Mustafa ölümden döndü

Onur Ulağ

Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Mustafa Özden adlı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, dün saat 12.15’de Göçmenköy’de bulunan Demir Market Önünde meydana geldi. Yönetimindeki NY 655 plakalı otomobili ile Metropol ışıkları olarak bilinen bölgeden Atatürk Spor Salonu ışıkları istikametine ilerleyen ve Demir Market’e doğru dönmek isteyen Afet Işık(K-34), karşı istikametten gelen Mustafa Özden (E-18) idaresindeki 07 SFG 61 Antalya plakalı motosikletin önünü tıkadı. Kaza sonucu motor sürücüsü aracından savrularak yaralandı.

Özden olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden kazada yaralanan Mustafa Özden’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.