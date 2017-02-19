Musul'da siviller zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Irak'ın Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle onbinlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonundan (UNAMI) yapılan açıklamada, insani yardım kuruluşlarının, Musul'un batısını kurtarma operasyonlarının başlamasıyla onbinlerce sivilin hayatının tehlike altında olduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye yapılan gıda ve yakıt yardımlarının azaldığı, dükkanların ve pazarların kapalı olduğu ve birçok bölgede elektriğin kesildiği ve içme suyu kıtlığı yaşandığı ifade edildi.

Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Grande, operasyonlar sırasında onbinler ya da yüzbinlerce sivilin, bir süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret ederek sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu bildirdi.

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins de konuya ilişkin açıklamasında, çocuklar ve ailelerin içme suyu sıkıntısı yaşadığına işaret ederek ortalama 5 kişilik aileden 3 kişinin sağlıksız içme suyu kullanmak zorunda kaldığını kaydetti.