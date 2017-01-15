Musul'un kurtarılan bölgelerindeki insani durum

Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınan mahallelerde, saldırı tehlikesine rağmen siviller yaşam mücadelesine devam ediyor.

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin ortak koordinasyonu ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle 17 Ekim tarihinde başlayan operasyon, kentin doğu bölgesindeki ilerlemelerle sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın kontrol ettiği kentte yaklaşık iki buçuk yıl boyunca dış dünyadan habersiz bir şekilde yaşayan Musullular, Erbil-Musul karayolunun açılmasından sonra bir nebze de olsa rahatlamaya başladı.

Kentin diğer mahallelerinde şiddetli sokak çatışmaları yaşanmasına, yakınlarına havan topları ve bombalı araçlarla saldırı düzenlenmesine rağmen, evlerini terk ederek sığınmacı kamplarına gitmeyen sakinler, hayata dört elle sarılmış durumda.

Ordu güçleri tarafından 3 Kasım tarihinde kurtarılan Musul'un doğusundaki "Gökçeli Mahallesi" şu anda kentin en güvenli yerleşim yerleri arasında. Gökçeli ve etrafındaki mahalle sakinleri, sebze, gıda ve diğer ihtiyaçlarını bir saat mesafedeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinden getirilenlerle kurulan pazardan temin ediyor.

Gökçeli'deki pazarda seyyar satıcılık yapan Velid Zebari, AA muhabirine DEAŞ'ın esaretinde çok büyük acılar çektiklerini ancak buna rağmen hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

DEAŞ'ın bir oğlunu öldürüp, evini yıktığını anlatan Zebari, "Buna rağmen evimi ve ülkemi terk etmek istemedim. Bu yüzden seyyar satıcılık yaparak, ekmeğimi kazanıyorum." dedi.

Musul'un kurtarılan bölgelerindeki durumla ilgili Zebari, şunları kaydetti:

"Gökçeli'nin Irak askerleri tarafından kontrol altına alınmasıyla birlikte hayat biraz da olsa normale döndü. Erbil ile ticaret başladı. Gıda başta olmak üzere birçok ihtiyaç maddesi geliyor. DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği tarihten bu yana pazarımız kapalıydı. Son birkaç haftadır insanlar yeniden tezgahlarını açtı. Evet savaş var, sokak çatışmaları devam ediyor ancak ayakta durmamız lazım."

Gökçeli Mahallesinin diğer bir sakini Reyan Halid ise Musul'un düşmesinden sonra evlerini terk ettiklerini, ordu güçlerinin mahallelerini kontrol etmesinden sonra Erbil'den döndüklerini aktardı.

DEAŞ öncesi Musul'da hayatın çok güzel olduğunu hatırlatan Halid, "DEAŞ sonrası Musul ise tam bir ölümdü. Ancak eski günlere dönebileceği umudunu ailemde, komşularımda görebiliyorum." diye konuştu.

Musul'un doğusunda kurtarılan bölgelerde elektrik, su ve diğer altyapılar Irak ordusu ve DEAŞ militanları arasında meydana gelen şiddetli sokak çatışmaları, örgütün bombalı araç ve uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonucu büyük oranda tahrip edilmiş durumda. Kentin ana caddesi üzerinde sağlam tek bir elektrik kablosunu görmek mümkün olmadığı gibi, bazı sokaklarda patlamış su boruları rahatlıkla görülebiliyor.

DEAŞ tehdidi ve korkusunun etkisini hala sürdürdüğü bölgede bazı Gökçeli Mahallesi sakinleri isimlerinin yayınlanmasından kaçınıyor. Mahalle sakinleri, "Parası olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ancak fakirlerin durumu çok kötü. Gıda ve içecek temiz su sıkıntısı yaşıyoruz." diyerek, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.