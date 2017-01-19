Lefkoşa16 °C
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesinde operasyon başladı
Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesinde operasyon başladı

Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesinde operasyon başladı

Irak ordu güçlerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlattığı bildirildi.

A+A-

Irak ordu güçlerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlattığı bildirildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Birinci Bölük Komutanı Riyad Sabah el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle bu sabah Ninova'nın kuzeyindeki son DEAŞ kalesi Telkeyf'e operasyon başlattığını söyledi.

Telkeyf ilçesinde örgüt militanlarının 3 aydan bu yana kuşatma altında tutulduğunu ifade eden Ubeydi, sabah başlatılan operasyon kapsamında Irak güçlerinin ilerleme kaydettiğini, 6 DEAŞ unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve hafif silahlarla yüklü pikap tipi bir aracın ele geçirildiğini aktardı.

Ubeydi, Telkeyf'in 48 saat içinde örgütten temizleneceği tahmininde bulundu.

Irak devlet televizyonunun haberinde, Musul operasyonu komutanlarından Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu güçlerinin ilçedeki kaymakamlık, mahkeme ve belediye meclisi binalarında kontrolü sağladığı belirtildi.

Irak Silahlı Kuvvetleri, 3 aydan bu yana Telkeyf'i kuşatma altında tutuyordu. Söz konusu durum binlerce ailenin yaşadığı ilçede insani krize neden olmuştu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.