Müzakere heyeti, Akıncı’ya bilgi verdi

Mont Pelerin’de iki gün devam eden teknik düzeydeki çalışmaları tamamlayan Türk heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine döndü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Müzakereci Özdil Nami ve beraberindeki çalışma grubuyla bugün bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çalışma grubuyla gerçekleştirdiği toplantıya, müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

Heyette yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan toplantı öncesinde BRT muhabirine herşeyin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Mont Pelerin’de teknik hazırlıkları yaptıklarını ve ekiplerin şimdi politik liderliklere bilgi vereceğini ifade eden Burcu, “Biz verilen görevi planlandığı gibi tamamladık. Bundan sonra politik düzeyde değerlendirmeler olacak. Başkana çalışmalarımızla ilgili bilgi aktaracağız” dedi.

Toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının da katıldığı Mont Pelerin’deki 5’li çalışma grupları toplantısında listelenen tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili temel yaklaşımları başta olmak üzere teknik düzeyde ele alınan konular değerlendirildi.

Liderlerin kendi müzakere heyetleri ve çalışma gruplarıyla ayrı ayrı yapacakları toplantının ardından, 12 Ocak’ta Cenevre’de başlayan Beşli Konferans sonrasında, gelecek hafta BM gözetiminde bir araya geleceği öğrenildi. Liderler görüşmesinin 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşmesi öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklara göre, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum liderin, 5’li Kıbrıs Konferansı’nın siyasi düzeydeki ikinci oturumunda, “Güvenlik ve Garantiler”in 2017 koşullarına uyumlaştırılmasını ele alacak. Görüşmede, bununla eş zamanlı olarak diğer 5 temel başlıkta askıda bekleyen hususlarda ilerlemeler sağlanması için uygulanacak müzakere metodunun da görüşüleceği haber veriliyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önceki açıklamalarında, 5’li konferansla birlikte tüm diğer başlıkların da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarınca BM gözetiminde ele alınarak ilerleme sağlanarak, siyasi bir anlaşmanın temel çerçevesinin ortaya çıkmasının zorunluluğunu ifade etmişti. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, müzakerelerin ucu açık bir şekilde yıllarca devam etmesinin sonuç ve çözüm üretmeyeceğini vurguluyor.

Kıbrıs Rum tarafında ise federal çözüme karşı olan siyasi partiler tarafından Rum Lider Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın uzun süredir ilgili tüm çevrelere ayrıntılı olarak anlattığı ve talep ettiği bu formata sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılmadığı ve KKTC’nin statüsünü yükselttiği için eleştiriler yöneltiliyor.