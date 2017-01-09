Müzakereci Nami siyasi partileri bilgilendirdi

Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinin ilk günü ile ilgili siyasi parti başkanlarına brifing verdi.

Nami, bu kapsamda Cenevre'de Kıbrıs Türk heyetinin bulunduğu President Wilson Hotel'de siyasi parti başkan ve temsilcilerini bilgilendirdi.

Nami'ye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile müzakere heyetinden bazı üyeler eşlik etti.

Toplantıya UBP adına Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve heyetleri katıldı.