Lefkoşa9 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Müzakereciler 3 saat görüştü
Müzakereciler 3 saat görüştü

Müzakereciler 3 saat görüştü

Müzakereciler bugün ara bölgede saat 10.00'da bir araya gelerek saat 13.00'e kadar görüştü.

A+A-

Müzakereciler bugün ara bölgede saat 10.00'da bir araya gelerek saat 13.00'e kadar görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, müzakerecilerin bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum lider Nikos Anastasiadis ile 1 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de yapacakları görüşmede ele alınacak konularla ilgili ön hazırlık yapıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.