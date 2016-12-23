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  3. Müzakereciler bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı ele alıyor
Müzakereciler bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı ele alıyor

Müzakereciler bugün “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı ele alıyor

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, bugün, ara bölgede yeniden bir araya geldi.

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Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, bugün, ara bölgede yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, saat 10.00’da başlayan görüşmede “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığı ele alınıyor.

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