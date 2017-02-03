Müzakereciler Londra’da

Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması çerçevesinde taraflar arasındaki siyasi müzakereler devam ederken, konunun teknik ve mali yönüyle ilgili olarak da çalışmalar yapılıyor.

Olası bir çözümün finansmanı ise müzakerelerde önemli unsurlardan biri. Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyanis olası bir çözümün finansmanı konusunda teknik bir çalışmaya katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Müzakereciler Londrrada bulundukları süre içerisindse temaslarda bulunacak, bir dizi toplantıya katılacak.

Müzakerecilerin, Ocak ayında Mont Pelerin’de olası çözümün finansmanıyla ilgili taraflarla görüşmelerde bulunan IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile de biz dizi temas gerçekleştirmeleri öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bir kabulü sırasında Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanı Ömer Gökçekuş’un IMF toplantılarına katılmak üzere Londra’da bulunduğunu açıkladı…

Cenevre Zirvesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Avrupa Birliği’nin, çözüm halinde 3,1 milyar Euro yardım yapacağını açıklamıştı. (BRTK)