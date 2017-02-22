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Müzakerelerde süreç durdu!

Müzakerelerde süreç durdu!

Krize giren Kıbrıs müzakerelerinde KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı yarın ara bölgede gerçekleşecek görüşmelerinde yer almayacak.

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Günlerdir sallantıda olan Kıbrıs müzakerelerinde süreç resmen durdu.

Güney Kıbrıs'ın Enosis ısrarıyla çıkmaza giren görüşmelerde, Türk tarafı yarınki toplantıya katılmama kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın ara bölgede gerçekleşecek görüşmede masada olmayacak.

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