Myanmar'da verem salgını! 14 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'ın kuzeyindeki Naga bölgesinde verem salgınında yıl başından bu yana 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölge milletvekili Maung Kal, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hindistan sınırına yakın Lahe kasabasına bağlı iki köyde verem salgını olduğunu belirterek 6'sı kadın 14 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise halen müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

Bir askeri doktor öncülüğündeki sağlık heyetinin bölgeye intikal ettiğini kaydeden Maung, sürekli öksürükten şikayet eden hastaların, tüberküloz (verem) semptomları gösterdiğini belirtti.

Myanmar Halk Sağlığı Dairesinden Müdür Yardımcısı Than Tun Aung da ölümlerin veremden kaynaklandığını doğruladı. Aung, bölgeye gezici sağlık ekibi ve ekipmanların sevk edildiğini ekledi.

Yangon'un bin 300 kilometre kuzeyinde bulunan ve Hint kökenli Naga kabilelerinin yaşadığı dağlık bölge, şehir merkezlerine uzaklığı ve ulaşım zorluğu nedeniyle en temel eğitim, altyapı ve sağlık hizmetlerinden yoksun bulunuyor.

Bölgede ağustos ayında 42 köye yayılan kızamık salgını nedeniyle çoğu çocuk 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında yayımladığı raporda ülkede her 100 bin kişiden 369'unun verem hastalığına yakalandığı ve bunlardan 53'ünün yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Örgüt, Myanmar'ın verem tehlikesinin en yüksek olduğu ülkeler arasında 22. sırada bulunduğunu bildirmişti.