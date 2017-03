Naimoğlulları: "Hollanda'nın tutumu ortaçağ zihniyeti"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Hollanda Hükümeti’ni, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun uçağına iniş izni vermemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Kaya’yı da TC Elçiliğine girmesine izin vermeyip sınır dışı etmesi nedeniyle şiddetle kınadı.

Naimoğlulları yaptığı açıklamada, Hollanda Hükümeti’nin tutumunu ‘ortaçağ zihniyeti’ olarak niteleyerek, uygulamanın Müslüman düşmanlığı içerdiğini savundu.

KKTC Hükümetinin bununla ilgili önlem almasını isteyen Naimoğulları, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokrasiyi her fırsatta dile getiren Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hollanda aslında faşist bir davranışta bulunarak insan haklarına darbe vurmuş ve müslümanlara savaş açmıştır. Bu yüzden bizler birlik olarak özelde Anavatanımıza, genelde ise müslüman alemine yapılan bu ahlaksız davranışlardan sonra KKTC Hükümetini bazı önlemler almak için uyarmak zorunda kalmış bulunuyoruz.”

“HOLLANDA’DAN İTHAL ET VE SÜT ÜRÜNLERİ YASAKLANSIN”

Naimoğulları, ülkede üretilen süt ve et ürünleri pazarlanamaz iken ithalatçı firmaların Hollanda’dan süt ve et ürünlerini ithal etmelerini de eleştirerek; “derhal ithal yolla gelen Hollanda menşeyi süt ürünleri ve et ürünlerinin yasaklanması gerekir” dedi.

İthalatçı firmalardan da “yapılan düşmanlık karşısında Hollanda’dan ithal ürün getirmemelerini” isteyen Naimoğulları, bu kapsamda kamuoyu ve halkı yerli ürün tüketmeye çağırdı.

Naimoğlulları, Hükümet ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u bu konuda “doğru kararlar” üretmeye çağırdı.