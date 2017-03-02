Naimoğulları: "TÜK’ü daha iyi yerlere taşınması için çalışacağız"

Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda TÜK’ün bugünkü konumu ele alındı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği başkanı Mustafa Naimoğulları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

TÜK’ün nerden nereye geldiğini değerlendiren Ahmet İzzi, 1 gr arpanın bile bulunmadığı kurumda kendilerinin göreve gelmesinden sonra 90 bin ton arpa alımı yapıldığına dikkati çekti.

İhalelerde yaşanan sıkıntıları değerlendiren İzzi, Merkezi İhale Komisyonu’nun TÜK’ün elindeki yetkileri aldığını ve kendilerinin istediği zaman ihaleye çıkamadığına vurgu yaptı.

İlerde büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağının altını çizen İzzi, ihalelerin geciktiğini ve hantal bir yapı oluştuğunu savundu.

Bakanlar Kurulu’nun ihale yasasını değiştirmesi gerektiğinine vurgu yapan İzzi, TÜK’ün Merkezi İhale Komisyonu’ndan bir an önce ayrılması gerektiğine işaret etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, TÜK’ün birlik beraberlik içerisinde kurumun yıllardır ayakta kalabilmesi için hayvancıların büyük bedeller ödediğine vurgu yaptı. Naimoğulları, sürekli olarak Tarım Bakanı tarafından TÜK’ün battığını veya batırırldığı lanse etmesinden ciddi rahatsızlık duyduklarını vurguladı. Bugün TÜK’u eger sıkıntı içindeyse bunun sorumlularının bulunup derhal yargı önünde hesap sorulması gerekir.

TÜK’ün daha iyi yerlere gelmesi için Hayvancılar Birliği olarak ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını ifade eden Naimoğulları, yönetim kurulunun ciddi anlamda özverili çalıştığını söyledi.

TÜK’ün denge unsuru olduğunu hatırlatan Naimoğulları, hayvancılara balya ve arpa getirme noktasında ciddi gayret gösterdiklerini söyledi. TÜK’ün aldığı et ihalelerden dolayı hayvan fiyatlarının arttığını söyleyen Naimoğulları, TÜK’ün kar amacı güdmeden, hayvancılığın ileriye gitmesi için büyük katkıları olduğunu savundu.

Kuraklıkla karşı karşıya kalmak üzere olunduğuna dikkati çeken Naimoğulları, acilen balya ihalesine çıkılması gerektiğini ve hızlı bir şekilde devamlılığının gelmesi gerektiğini söyeldi.