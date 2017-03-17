Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeni döneme geçiliyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pazartesi gününden itibaren, poliklinik işlemlerinde bazı değişikliklerin uygulamaya konulacağı, bazı bölümlerde randevulu sisteme geçileceği kaydedildi.

Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı yazılı bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde yapılan değişiklikleri duyurdu.

Kalp Damar Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Cilt hastalıkları, Gebelik ve ilaç polikliniklerinin tamamen ve sadece randevulu hastalarla yapılacağı, bunların yanında radyolojik tetkiklerin de sadece randevu ile kabul edileceği belirtildi.

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı, Enfeksiyon, Göz, Nöroloji, Spor Hekimliği, Üroloji, Romatoloji, Plastik Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Diyet, Fizik tedavi polikliniklerinde ise günün ilk saatlerinde randevulu hastalara, daha sonra ise polikliniğe gelen ve numara alan hastalara bakılacağı kaydedildi. Bu bölümlerde de ileriki aylarda tamamen randevulu sisteme geçilmesi çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İç hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Diş, Endokrin ve Diyabet, Gastroenteroloji, Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) Poliklinikleri’nde sadece numara alan hastalara bakılmaya devam edilecek.

Polikliniklerde numara dağılımı saat 7.00’den itibaren yapılacak.

Bu saatten önce poliklinik kapısına yığılmanın “anlamsız olduğu” belirtilen açıklamada, “Bu yığılmanın aşılması için hastanemize gelecek olan hastaların, randevulu birimler için , mesai saatleri dahilinde 223478 nolu telefonla 228544 nolu telefondan 1554 , 1555, 1556 ve 1557 numaralı uzantılardan randevu alınması uygundur” denildi.

Pilot olarak seçilen bu kliniklerdeki uygulamaların gözleneceği, aksamaların değerlendirileceği ve en kısa zamanda tüm hastanenin hasta kabullerinin randevulu sisteme geçmesi yönünde çalışma yapılacağı ifade edildi.