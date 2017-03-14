Narenciyede susuzluk tehlikesi!

Haluk Doğandor

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciye bahçelerinin tuzlanan sular ve yeteri kadar sulanmaması karşısında kuruduğunu söyledi. Yıllardır Türkiye’den gelecek suyu beklediklerini ancak gelen suyun kendilerine verilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Akçın, narenciye bahçelerinin kaderine terk edildiğini belirtti. Uzun yıllar öncesinde rekoltenin 240 bin tonlarda olduğunu söyleyen Akçin bunun son yıllarda 130 bin tonlara şimdi ise rekoltenin 75 bin ton seviyesine indiğini ifade etti.

Güzelyurt’tan Lefke’ye uzanan coğrafya içerisinde binlerce ailenin narenciyeden ekmek yediğini hatırlatan Turgut Akçın, önlem alınamazsa bu ailelerin aç kalacağını savundu. Ada Haber ve Star Kıbrıs’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı “Türkiye’nin suyu denize akıyor” haberi üzerine, “neden bunu denize akıtıyorlar, mademki baraj dolu su fazla o zaman boru döşesinler narenciye bahçelerini sulayalım” diye sitem etti.

Türkiye’den gelen suyun kalitesine de değinen Akçın, bu su bahçelere verilirse hem rekoltenin artacağını, hem de ürünün kalitesinin yükseleceğini söyledi. Turgut Akçın hükümet yetkilileri ile görüştüğünü, Türkiye ile temas sağlanıp, suyun Güzelyurt’a getirilmesi için yardım isteyeceklerini belirtti.