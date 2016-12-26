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  3. NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek
NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek

NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek

NASA, ekolojik değişimleri takip etmek amacıyla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek için güneş ışığına ihtiyaç duymaksızın lazer ışınlarını kullanarak bilgi toplayacak

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA), ekolojik değişimleri takip etmek amacıyla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek için güneş ışığına ihtiyaç duymaksızın lazer ışınlarını kullanarak bilgi toplayacağı belirtildi.

NASA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan rapora göre, ekolojik değişimlerin takip edilmesi amacıyla kutup bölgelerinde lazer ışınları yardımıyla plankton seviyeleri incelenerek veri elde edilebilecek.

Daha önce yalnızca güneş ışınlarının okyanus üzerindeki yansımasıyla veri toplayabilen NASA, yeni lazer sistemiyle artık herhangi bir dış ışık kaynağına ihtiyaç duymaksızın bulutların arasından dahi okyanusun derinliklerindeki bitki yapısı hakkında bilgi alabilecek.

Araştırmacılar, yeni sistemle kış aylarında güneş görmeyen kutup bölgelerinde gerekli verilere ulaşarak eko-sistem özellikleri, iklim ve okyanus eko-sistemi arasındaki ilişki gibi birçok konu üzerinde inceleme yapabilecek

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