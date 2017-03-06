NASA müjdeyi verdi: Birinde plaj, diğerinde kayak tatili

Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 gezegen keşfeden NASA ekibinin iki lideri, "Hafta sonu için bir gezegenden diğerine gidebilirsiniz. Mesela yıldıza daha yakın, yani daha sıcak olan gezegenlere deniz tatiline, plaja, daha soğuk olan gezegenlere kayağa gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Belçika’daki Liege Üniversitesi Astrofizik Bölümü’nden Dr. Emmanuel Jehin ve NASA Spitzer Uzay Merkezi’nden Sean Carey'nin Habertürk'ten Nalan Koçak'a verdiği söyleşiden öne çıkanlar şöyle: