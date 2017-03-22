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  3. Nasa yeni bir Mars videosu yayınladı

Nasa yeni bir Mars videosu yayınladı

NASA, geçtiğimiz 12 sene boyunca elde edilen 50 bin'in üzerinde yüksek çözünürlüklü üç boyutlu fotoğrafı birleştirerek muhteşem bir görsel şölen oluşturmayı başardı.

Mars gezegeni şimdiye kadar hiç bu şekilde görüntülenmemişti. Arkanıza yaslanın ve bu muhteşem görüntü ziyafetinin keyfini çıkarın.

NASA, geçtiğimiz 12 sene boyunca elde edilen 50 bin'in üzerinde yüksek çözünürlüklü üç boyutlu fotoğrafı birleştirerek muhteşem bir görsel şölen oluşturmayı başardı. Görüntüler 3D gözlük gerektirmeden üç boyut keyfini yaşamayı sağlıyor, yetkililer elde ettikleri fotoğraf ve videolardan bu görüntüleri elde etmenin son derece yavaş bir süreç neticesinde mümkün olduğunu ifade ediyorlar.

Kullanılan teknoloji sayesinde, ortaya çıkan video görüntülerde Mars'ın jeolojik yapısını derinlik algısı yaratarak başarılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

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