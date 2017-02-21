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NASA'dan heyecanlandıran açıklama

NASA'dan heyecanlandıran açıklama

NASA, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek ‘güneş sisteminin ötesinde’ bir buluşa ilişkin elde ettiği verileri açıklamaya hazırlanıyor.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yarın New York saatiyle 13.00’de büyük bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. 

Basın toplantısının hangi konuyla ilgili olduğu sır gibi saklanırken, NASA’dan yapılan açıklamada sadece, ‘güneş sisteminin dışındaki gezegenler olarak da bilinen Güneş yörüngesi dışındaki gezegenlerle ilgili yeni bulguların’ sunulacağı belirtildi.

Bu açıklama, NASA’nın, yaşam belirtisi gösteren güneş sisteminin dışındaki gezegenlerle ilgili elde ettiği verileri gün yüzüne çıkarmasını bekleyen milyonlarca insanı heyecanlandırdı.

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