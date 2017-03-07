NASA'nın Hubble uzay teleskobundan olağanüstü keşif

Perseus-Balıklar süper kümesinin batı ucunda yer alan galaksi, hem Samanyolu gibi sarmal bir galaksinin özelliklerini, hem de merceksi galaksi özellikleri taşıması nedeniyle olağan dışı bir yapıya sahip. Bilimciler bu nedenle ona 'hibrit galaksi' diyor.

SAMANYOLU'NDAN 4 KAT BÜYÜK

Sıra dışı galaksinin Samanyolu'ndan 4 kat büyük olduğunu belirten bilim insanları, sarmallarının saatte 1 milyon 770 kilometre hızla döndüğünü kaydetti. Bilim insanları, yeni kefşettikleri bu galaksinin iki galaksinin çarpışması sonucunda mı yoksa zamanla mı oluştuğunu tespit etmeye çalışıyor.

​Hibrit galaksi UGC 12591'nın yer aldığı Perseus-Balıklar süper kümesi, uzayın en geniş yapılarından biri olarak biliniyor.