NASA'nın Hubble uzay teleskobundan olağanüstü keşif
NASA'nın Hubble uzay teleskobu, 400 milyon ışık yılı mesafede yer alan ve UGC 12591 adı verilen bir 'hibrit galaksi' keşfetti.
A+A-
Perseus-Balıklar süper kümesinin batı ucunda yer alan galaksi, hem Samanyolu gibi sarmal bir galaksinin özelliklerini, hem de merceksi galaksi özellikleri taşıması nedeniyle olağan dışı bir yapıya sahip. Bilimciler bu nedenle ona 'hibrit galaksi' diyor.
SAMANYOLU'NDAN 4 KAT BÜYÜK
Sıra dışı galaksinin Samanyolu'ndan 4 kat büyük olduğunu belirten bilim insanları, sarmallarının saatte 1 milyon 770 kilometre hızla döndüğünü kaydetti. Bilim insanları, yeni kefşettikleri bu galaksinin iki galaksinin çarpışması sonucunda mı yoksa zamanla mı oluştuğunu tespit etmeye çalışıyor.
Hibrit galaksi UGC 12591'nın yer aldığı Perseus-Balıklar süper kümesi, uzayın en geniş yapılarından biri olarak biliniyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.