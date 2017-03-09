Nazım Çavuşoğlu Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu İstanbul temasları çerçevesinde Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Nazım Çavuşoğlu, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Rektörü Bedrettin Dalan ile görüştü.

Hükümet olarak İskele bölgesinin gelişmesi ve kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu bu çerçevede Yeditepe Üniversitesi’nin bölgeye kazandırılması yönünde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, üniversitenin bölgeye katacağı değere işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu İskele'nin konumunu ve yatırım iklimini görebilmek için üniversite yetkililerini bölgeye davet etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yer alarak, üniversite için İskele bölgesinin uygun bir alan olduğunu ifade etti