Ne buldularsa çaldılar

Devrim Demir

Ledra Palace ışıkları yanında faaliyet gösteren bir markete girerek 4 bin 120 TL değerinde çeşitli markalarda sigara, iki bin 500 TL nakit para, 2 adet alyans yüzük, 1 adet altın kolye, 1 adet bayan altın yüzüğü ve 1 adet çeyrek altın çaldıkları tespit edilen Mehmet Dikmen ve Hasan Taş tutuklandı.

Yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen Dikmen ve Taş dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 2’şer gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Altınları bozdurmak isterken tespit edildiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman, mahkemede verdiği ifadede zanlıların 31 Ocak tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçu ile ilgili tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, zanlı Mehmet Dikmen’in 11 Şubat tarihinde Lefkoşa’da bir kuyumculukta çalıntı ziynet eşyaların bir kısmını satma girişiminde bulunduğunu ve olayın hemen polise bildirildiğini söyledi.

Tarman, aynı tarihte zanlı Hasan Taş’ın ise Girne kapısında bir kuyumculukta çalıntı 1 adet yüzüğü bozdurup karşılığında 375 TL aldığının tespit edildiğini kaydetti.

Dikmen’in ise başka bir kuyumculukta çalıntı ziynet eşya bozdurup 220 TL aldığını belirten Tarman, zanlıların aynı gün tespit edildiğini ve mahkeme emri ile tutukladığını söyledi.

Dikmen’in üzerinde çalıntı altın ve para bulundu

Soruşturmayı yürütülen polis memuru Hamza Tarman, zanlı Mehmet Dikmen’in üzerinde yapılan aramada çalıntı altın yüzük ve 2 adet 50 TL toplam 100 TL bulunduğunu ifade etti.

Suçlamaları kabul etmediler

Polis memuru Hamza Tarman, zanlılar aleyhinde yürütlen soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebine bulundu.

Mahkemede Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın söz hakkı vermesi üzerine kendini savunan Mehmet Dikmen hırsızlık suçu ile ilgili bağlantısı olmadığını iddi ederken, zanlı Hasan Taş ise ziynet eşyalarının çalıntı olduğunu bilmediğini Dikmen’in yönlendirmesi ile kuyumcuya gittiğini öne sürdü.