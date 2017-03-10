Ne oluyor bu çocuklara?

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 26 Şubat ile 6 Mart 2017 tarihleri arasında, 4 farklı markete girerek toplamda 4 bin 528 TL nakit para, muhtelif sayıda sigara ve enerji içeceği sirkat ettiği iddia edilen 17 yaşındaki 2 genç Ö.O ile Y.Ö, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı. Polis her iki zanlıyı da dün tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Özbilen, mahkeme huzurundaki zanlılar Ö.O ile Y.Ö’nün 26 Şubat 2017 tarihinde, Gazimağusa’da Kalliland bölgesinde faaliyet gösteren “Yeniçağ” isimli markete, giriş kapısını levye ile hasara uğratarak açtıktan sonra girdiklerini ve market içerisinden 1073 TL nakit para ile 495 TL değerinde muhtelif sayıda sigara sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlı 1 Ö.O’nun market içerisindeki güvenlik kamerasını da sökerek kasti hasara uğratmasının ardından zanlıların kaçtıklarını anlatan Özbilen, zanlıların yine 5 Mart 2017 tarihinde “Gedeş” isimli markete, marketin sürme penceresini kırarak girdiklerini ve 550 TL nakit para ile 30 paket sigarayı sirkat ettiklerini söyledi.

Alarm çalınca paniğe kapıldı

Zanlı 1 Ö.O’nun 6 Mart 2017 tarihinde saat 03.10’da “Dağcılar” isimli markete girdiğini, ancak marketteki alarmın devreye girmesi ile paniğe kapılan zanlının hiçbir şey sirkat etmeden marketten ayrıldığını anlatan Özbilen, yine Ö.O’nun aynı tarihte saat 04.10’da “Sarp” isimli markete girerek 2 bin 200 TL ile 200 Euro nakit para ve bir adet enerji içeceği sirkat ettiğini söyledi.

Suçlarını kabul ettiler

Zanlıların 8 Mart 2017 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildiklerini belirten Özbilen, yapılan sorguda zanlıların suçlarını kabul ederek gönüllü birer ifade verdiklerini aktardı. Halen daha aranmakta olan emarelerin olduğunu belirten Özbilen, bölgede benzer 3 tane faili mechul olayın olduğunu ve zanlıların bu meselelerle ilgilerinin araştırılacağını ifade etti ve zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Hasan Boşnak bu süreyi 1 gün ile sınırlandırdı.

Bugün yeniden mahkemeye çıkacaklar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile her iki zanlının da bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.