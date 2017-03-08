“Nefese Bir Nefes de Sen Ver” kampanyasından elde edilen katkılar Nefes’in annesine teslim edildi
“Nefes’e Bir Nefes De Sen Ver” kampanyasından elde edilen bağış ve katkılar organizasyon komitesi tarafından, tedavi görmekte olan 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’in ailesine takdim edildi.
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Güzelyurt Belediyesi tarafından organize edilen “Nefes’e Bir Nefes De Sen Ver” kampanyasından elde edilen bağış ve katkılar organizasyon komitesi tarafından, tedavi görmekte olan 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’in ailesine takdim edildi.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, basılan biletler, konser, konser ve sivil toplum örgütlerinin destek verdiği ürün satışlarından elde edilen 33.541,50 TL Nefes’in tedavisinde kullanılmak üzere Nefes’in annesine teslim edildi.
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