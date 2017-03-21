Nehir kenarında koşan Mozambikli futbolcu, timsah kurbanı oldu

Mozambik'in Tete kentindeki Atletico Minerio futbol kulübünde oynayayan 19 yaşındaki Estevao Alberto Gino, nehir kenarında koşu yaptığı sırada aniden sudan çıkan bir timsahın kurbanı oldu.

O Tempo gazetesine konuşan kulübün kurucusu ve antrenörü Edy Carvalho, "Timsah aniden sudan çıkıp onu göğsünden yakalayıp ve tekrar suya girmiş" dedi.

​Calvalho, Gino’nun cesedinin bulunamadığını da aktardı.

'TİMSAH 5 METRE UZUNLUĞUNDAYDI'

Koşu esnasında Gino'nun yanında olan iki arkadaşı da timsahın 5 metre uzunluğunda olduğunu ve bu nedenle ona yardım edemediklerini söyledi.

Kulübün Facebook hesabından yapılan açıklamada da, "Futbolcumuz, kardeşimiz, dostumuz, oğlumuz, yalnızca 19 yaşındaki, gelecek vaat eden ve Zambezi nehir kenarında bir timsahın kurbanı olan Estevao Alberto Gino’nun yasını tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.