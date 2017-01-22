Neofitu: "2004'teki plandan daha iyi noktadayız"

DİSİ ve AKEL partilerinin, Cenevre konferansını değerlendirmek amacıyla, toplantı yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, her iki partinin gerçekleştirmiş olduğu toplantılara geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, partisinin, Cenevre konferansının değerlendirildiği Yüksek Konsey toplantısında, yaptığı konuşmada DİSİ’nin ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in müzakere icraatlarını savundu.

Güney Kıbrıs’ın, Türk “işgalinden” kurtulması çabalarının bugün, geçmişe göre daha güçlü olduğunu savunan Neofitu, herkesin, güçlü bir şekilde Anastasiadis’i desteklemesini istedi.

Nestoras, Klerides’in parti vasiyetlerine vurgu yapan Neofitu, Anastasiadis’in, özellikle Kıbrıs sorununa ilişkin Klerides felsefesinin sürdüreni olduğunu belirtti.

DİSİ’nin, 2004 planından daha iyi olduğuna ve iyileştirildiğine inandığı altı nokta üstünde duran Neofitu, bunları şöyle sıraladı: “1.AB’nin temel özgürlüklerinin garanti altına alınması, 2.demografik denge, 3. mali açıdan sağlıklı devlet, 4.haritalar üzerinden Toprak konusunun ele alınması, 5. mülkiyet hakkının garanti altına alınması ve 6. Güvenlik ve Garantiler konusunun ilk defa Türkiye ile alınması”.

Neofitu açıklamasında ayrıca Cenevre’de takındıkları tavra, DİSİ’ye ve şahsına yönelik eleştirilere ilişkin olarak muhalefetteki siyasi dinamiklere değinmeden de geçmedi.

Siyasi parti başkanları için “sefalet öncüleri, korku vaizleri, hoşgörüsüzlük yetiştiricileri” şeklinde konuşan Neofitu, onları, ayrıca Güney Kıbrıs ve Yunanistan ilişkilerinin bozulması çabalarında sorumlu tuttu.

Neofitu, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak başka partiler tarafından ortaya atılan masalların bertaraf edilmesi için de DİSİ’li üyelere çağrıda bulundu.

AKEL

Fleleftheros gazetesi bir başka haberinde AKEL Merkez Komitesi’nin Cenevre sonuçlarını değerlendirdiği toplantıya yer verdi.

Habere göre toplantı sonucunda yapılan açıklamada, AKEL’in, son zamanlarda yapılan ve AKEL’in yıllara dayalı tezlere dayanan icraatların doğru olduğuna yönelik görüşünü muhafaza ettiği belirtildi.

AKEL açıklamasında ayrıca Cenevre sürecinin sonuçlarının, iki taraf arasında var olmaya devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle, anlaşma sağlanmasının zor olduğu şeklindeki öngörüyü teyit ettiğini dile getirirken, anlaşma sağlanamamasından bağımsız olarak Cenevre sürecinin sonuç verdiğini de belirtti.

Cenevre sürecinin sonuçlarına ilişkin olarak AKEL, her iki tarafın harita sunduğunu, harita sunulmasının Toprak konusunda uzlaşma sağlanması perspektifi yarattığını belirten AKEL , Türkiye’nin katılımıyla Garantiler konusunda görüşmenin yapıldığını, ikinci derecede öneme sahip olsa da Yönetim başlığında ilerleme sağlandığını ifade etti.

AKEL, Türkiye’nin niyetlerinin ve üzerinde anlaşmaya varılan bir sonuca varıp varılamayacağının müzakere masasında değerlendirileceğini, bununla birlikte çözüm için çaba sarf edilmeye devam edileceğini belirtti.