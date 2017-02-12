Neofitu: "Bir kaç yıl önce garantilerin açılması akla hayale bile gelmezdi"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelere değindiği haber verildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde, “Ankara’nın son günlerde ne Nisan ayında Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandumun, ne de Atina’yla olan anlaşmazlıkların Kıbrıs sorununu etkilediğini söylediğini” dile getiren Neofitu, devamla “o halde (Ankara’nın) lafta kalmaması ve isteğini göstermesinin vakti olduğunu” ifade etti.

Gazetede “Türkiye’nin Pratikte Sınanmasının Vakti” başlığıyla yer alan demece göre Neofitu, müzakerelerin bir dönüm noktasına ulaştığının gerçek olduğunu söyledi.

Gazeteye göre Neofitu, Ankara’nın belirsizlikte bulunan güvenlik konusunda kararlılık göstermesi durumunda, böyle bir gelişmenin var olan bütün diğer belirsizliklerle ilgili olumlu zincirleme etkiler meydana getireceğini de ifade etti.

Cenevre’de yapılacak yaklaşmakta olan konferansın, sürecin sonu olmadığını düşündüğünü de dile getiren Neofitu, bunun muhtemelen üçüncü, son konferans için “bekleme odası” olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk kez Ankara’yı müzakere masasına getirmeyi başardığını da dile getiren Neofitu, birkaç yıl önce garantiler konusunun açılması akla hayale gelmez iken, şu an bunun gerçek olduğunu sözlerine ekledi.