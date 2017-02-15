Neofitu: "Birlikte yaşam kültürü tarihi silerek oluşturulmaz"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının herhangi bir genelgesini belirlemenin, Rum Meclisinin yetkisinde olmadığını söyledi.

Bu sorumluluk ve yetkinin, yalnızca bakanlığı ilgilendirdiğini dile getiren Neofitu, bu meselenin, karışıklıklardan kaçınılması veya herhangi bir demagojiye fırsat verilmemesi için, mümkün olan en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun devletin, hükümetin ve Meclisin tamamını meşgul edecek bir konu olduğunu da dile getiren Neofitu, bundan dolayı bunun düzeltilmesi gerektiğini yineledi.

Neofitu, Eğitim Bakanlığının hangi genelgeyi ne zaman yayınlayacağına karar vermesinin, Meclisin yetkisinde olmayı sürdürmesi gerektiğini düşünmediğini yineledi.

Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından eğitim sisteminin nasıl şekillendirileceği konusundaki bir soruya yanıtında “ne Kıbrıslı Türklerin ne de Kıbrıslı Rumların tarihini yeniden yazmayacağız” şeklinde konuştu.

Neofitu “Bir tane halka, Kıbrıs halkına sahibiz ve bu halkta hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar var. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümü ve eğitim sistemimiz çerçevesinde, birlikte yaşamanın kültürü ve eğitimini de oluşturma yükümlülüğüne sahibiz. Bunu ise tarihi silerek değil, doğrular, yanlışlar ve eksikliklerden doğru tarihi sonuçlar çıkararak; tarihi, tarihi bir olay olarak kabul ederek başarabiliriz” ifadelerini de kullandı.

Haravgi’nin haberine göre ise, ilgili düzenlemenin Meclis tarafından onaylanması için bir sebep görmediğini dile getiren Neofitu, bunu zamansız olarak nitelendirdi ve Enosis konusunun tam anlamıyla 1 Nisan yıldönümünün kapsamında olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin konuyla ilgili açıklamalarını ise haksız ve kabul edilemez olarak nitelendiren Neofitu, “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs sorunundaki faaliyetleriyle ilgili bir mazeret arıyorlarsa, bu başka konudur” ifadelerini kullandı.