Neofitu Katar Büyükelçisi ile görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Katar’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Sultan İbrahim Al-Mahmoud ile görüştüğü bildirildi.

Simerini gazetesinin haberine göre Neofitu, Al-Mahmoud ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında da bilgi veren Neofitu, Rum tarafının en kısa zamanda diyalogun yeniden başlaması için niyetli olduğunu da dile getirdi.

Al-Mahmoud ile enerji alanındaki işbirliği perspektiflerine dair görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Neofitu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10. Parselde, “Exxon Mobil” ile birlikte sondaj yapacak “Qatar Petroleum” şirketinden üst düzey yetkililerin, 15 Nisan’da adaya geleceğini belirtti.