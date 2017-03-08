Neofitu: "Kıbrıs'ta diyaloğun yeniden başlaması çözüm için tek yol"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunu çözüm diyalogunun yeniden başlamasının, çözüm için tek yol olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai von Schoepff ile dün görüşen Neofitu, Schoepff ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Kıbrıs sorunuyla Türkiye-Almanya ilişkilerini ele aldıklarını kaydetti.

Habere göre, Neofitu, Rum tarafının müzakerelere dönmeye hazır olduğu tezini bir kez daha yineleyerek, önemli konuların ciddi şekilde müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Neofitu, bu doğrultuda müzakerelerin yeniden başlamasının gerekliliğini vurguladı.

Neofitu, mazeretleri bırakıp öze odaklanmak gerektiğini ve özün de, “müzakere masasında önemli ilerlemeler sağlanmış olması” olduğunu belirtti.