Neofitu: "Türkiye'nin dört özgürlük talebi sadece Kıbrıs'a sorun yaratmıyor"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Finlandiya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Timo Heino ile görüştüğü bildirildi.

Politis gazetesine göre görüşmede Güney Kıbrıs ile Finlandiya arasındaki ilişkiler ve Kıbrıs sorunuyla ilgili konular ele alındı.

DİSİ’den yapılan açıklamaya göre Neofitu görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununda en kısa sürede bir çözüm olmasını arzuladığını belirtti.

AB normlarının da çözüme dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Neofitu, Türkiye’nin dört özgürlükler konusundaki talebinin sadece Kıbrıs’a sorun yaratmakla kalmayıp, net AB politikalarının sorgulanmasına yol açtığını iddia ederek, bunun kabul edilmez olduğunu savundu.

Neofitu, Türkiye’nin Avrupa’ya arka kapıdan girmek için Kıbrıs sorununu kullanamayacağı görüşünü de dile getirdi.