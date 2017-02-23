Neofitu'dan Akıncı'ya şok ağır eleştiri: “Bizim onurumuz var, başkalarından emir almıyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugünkü liderler görüşmesine katılmama kararı almasına Rum siyasi partilerinden tepki geldi.

Simerini gazetesi: “Akıncı’nın Tavırları Arkasındaki Art Niyetler – Muhalefet Partileri Türk Tarafının Uzlaşmazlığını Kınıyor ve Başkanın Tavır Değiştirmesini İstiyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün gerçekleştirilmesi planlanan liderler görüşmesine gitmeme kararı almasını eleştirdiklerini yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Meclisi’nin kararının “zamansız ve gereksiz olduğunu ancak asıl sebep Türkiye’deki referandumken bunun yerine bahane olduğunu” söyledi.

Neofitu, “Kıbrıs Rum toplumundaki bazılarının yapabileceklerinin sınırı var ve aşırıya da kaçtılar ancak Kıbrıslı Türkler de bunu fazla ileri götürdüler” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yle uyum sağlamak için saat değişikliğine gittiklerini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakereleri terk etmediği ve saat değişikliği kararının alınmasını şart koşmadığını örnek olarak veren Neofitu, “Bizim onurumuz var. Çünkü başkalarından emir almıyoruz” ifadesini kullandı.

Neofitu, plebisit konusunun Rum Meclisi’ne girmemesi gerektiğini belirterek “hata yapıldığını ve bunu ne zaman ve nasıl değiştireceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Neofitu ayrıca, “partisinin oylamada çekimser kalmasının da hatalı bir karar olduğunu” sözlerine ekledi.

AKEL’in partisinin tutumuna yönelik eleştirisini de değerlendiren Neofitu, Kasım 2016 tarihinden beridir AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun “Ekim olaylarının” (Ekim 1931 Enosis talebiyle ayaklanma) da okul etkinliklerine eklenmesi yönünde talebi bulunduğunu belirterek “Bizi, 67 yıl sonra bir olayı hatırlamakla suçlarlarken kendileri nereden çıktı da bu olayı 86 yıl sonra hatırlama gereği duydular” şeklinde konuştu.

Gazete, DİSİ’den parti olarak da bir açıklama geldiğini ve açıklamada “Sn. Akıncı, AKEL’in 1931 Enosis ayaklanmasının okullarda kutlanması ve sahte devletin 15 Kasım’da kınanması yönündeki girişimleri yerine neden 1950 referandumundan rahatsız oldu” sorusunun dile getirildiğini aktardı.

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, bugünkü görüşmenin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü ve endişeyi dile getirerek “her iki lidere ve iki taraftaki siyasi parti başkanlarına “ülkenin nereye doğru gittiğini anlama” çağrısında bulundu.

Kiprianu ayrıca, “Kıbrıs sorununa çözüm bulunamaması durumunda yarın oluşacak yıkıntılar üzerinde ağlamamak için harekete geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos dünkü açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın KKTC ziyareti ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugünkü görüşmeye gitmemesi kararının Türk uzlaşmazlığının artışının bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Papadopulos ayrıca, bugünkü durumun bugüne kadar Dimitris Hristofyas ve Nikos Anastasiadis’in izlediği politikaların bir ürünü olduğunu, bu yüzden yeni strateji belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

ELAM partisi ise, “zaman açısından önem taşımayan bir yasal düzenlemeye bu kadar büyük tepki gösterilmesinin, çözümün fonksiyonsuzluğunu kanıtlamak için bir fırsat olacağı” iddiasında bulunarak bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

KS EDEK, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi başkan ve milletvekillerinden gelen açıklamalarda ise özetle Kıbrıs Türk tarafı ve Akıncı’nın uzlaşmazlığı iddiaları yer aldı.

Diğer gazeteler ise, gerek Akıncı’nın bugünkü görüşmeye katılama kararı, gerekse Anastasiadis’in dün Rum basınında yer alan söyleşine ilişkin Rum siyasi partilerin eleştiri ve açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar.

Fileleftheros: “Başkanlık Seçimi Davullarını Çalıyorlar – Kıbrıs Sorununun Çıkmazı Gölgesinde Başkanlık Seçimleri Tartışmaları”.

Alithia: “Partiler Akıncı’nın Görüşmeye Katılmamasını Eleştirdi”.

Politis: “Karşılıklı Eleştiriler”.