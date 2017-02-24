Nergisli’de makinist garajında yangın
Nergisli köyünde Süleyman Kuburcu’nun makinist garajında dün gece çıkan yangın hasara yol açtı.
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Nergisli köyünde Süleyman Kuburcu’nun makinist garajında dün gece çıkan yangın hasara yol açtı.
Saat 23.00 sıralarında başlayan yangının, muhtemelen elektrik kontağından kaynaklandığı kaydedildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, garajdaki 1 buzdolabı, 1 hava komprosörü, 16 tahta ve 9 oluklu saç yandı.
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