Nevruz ateşi İskele’de yandı

Nadire Bahadi

Baharın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz dün İskele Belediyesi Orman ve Kültür Parkı’nda kutlandı.

Etkinlik Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Girne Emekçiler İnisiyatifi, Lefkoşa Emekçiler İnisiyatifi ve öğrenci İnisiyatifinden oluşan Nevruz Tertip Komitesi tarafından düzenlendi.

Polis kutlamaların güven ve huzur içerisinde geçmesi için bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Etkinliğe katılım geçmiş yıllara oranla oldukça az olmasına rağmen Nevruz coşkusu ateşin yakılması ile çoğaldı.

Halaylar durmadı

Katılımcı sayısının az olmasına rağmen coşkuyla kutlanan Nevruz etkinliğine bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevruz ateşinin yakılması ile coşkunun yükseldiği etkinlikte, Kürtçe sloganlar atıldı. Etkinlikte gün boyu yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

Güvenlik önlemleri üst sınırda

Kutlamaların huzur ve güven içindee geçmesi adına günler öncesinden hazırlanan polis teşkilatı dün önlemleri üst düzeye taşıdı.

Yaklaşık bin polis mensubu alanda sabah saatlerinden itibaren hazır bulunurken, çok sayıda polis mensubu da görevli olduğu polis müdürlüklerinde gün boyu hazır bekledi. Etkinlik alanında itfaiye ve ambulans da hazırda bekletilirken, her hangi bir olumsuzluğa ve şikayete karşı Polis Mobil Karakolu aracı da alanda hazırda bekletildi.

Bayrak ve posterle izin verilmedi

İskele piknik alanında düzenlenen etkinlik için polis ekipleri girişte tüm katılımcıları ve alana giren araçları didik didik aradı. HDP bayrağı, PKK yazısı olmayan ancak bayrak renklerini taşıyan puşi, şal veya bayraklara müdahale edilmezken, polis, alana Abdullah Öcalan posteri veya PKK bayrağının sokulmak istenmesi üzerine müdahale etmeleri yönünde emir aldı.

Aramalar sırasında 1 adet kırmızı, sarı, yeşil renkli ve üzerinde yıldız sembolü olan peştamal ile yine terör örgütü listesinde bulunan PKK’yı sembolize eden 1 adet tişörte etkinlik sonuna kadar el konuldu.

Kutlamalar olaysız sona erdi

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından ateşin kötülükleri, hastalıkları kovduğuna inanılması nedeni ile bazı şahıslar ateş üzerinden atladı. Etkinliğe bu yıl yaklaşık bin 350 kişi katıldı. Saat 10:00 sıralarında başlayan kutlamalar 18:00 sıralarında olaysız sona erdi