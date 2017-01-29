Lefkoşa10 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Neyse ki ucuz atlattı
Neyse ki ucuz atlattı

Neyse ki ucuz atlattı

Takla atıp yol kenarına savrulan ve tavanı üzerinde ters duran aracın sürücüsü ucuz atlattı

A+A-

Takla atıp yol kenarına savrulan ve tavanı üzerinde ters duran aracın sürücüsü ucuz atlattı 

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen HS 442 plakalı Van tipi iş aracı yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak yol kenarına savrulan ve tavanı üzerinde duran aracın sürücüsü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.