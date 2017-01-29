Neyse ki ucuz atlattı

Takla atıp yol kenarına savrulan ve tavanı üzerinde ters duran aracın sürücüsü ucuz atlattı



Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen HS 442 plakalı Van tipi iş aracı yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak yol kenarına savrulan ve tavanı üzerinde duran aracın sürücüsü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.