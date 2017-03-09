Nijerya-Kamerun sınırındaki bazı bölgeler Boko Haram'dan kurtarıldı

Nijerya-Kamerun sınırında yürütülen operasyonlarda, 7 yerleşim yerinin terör örgütü Boko Haram militanlarından temizlendiği bildirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü General Sani Osman, iki ülke arasındaki sınırda yer alan Siyara, Kote, Sigawa, Bulabundibe, AdeleKe, Tchatike ve Lamukura yerleşim yerlerindeki Boko Haram varlığının, Nijerya ve Kamerun ordu birliklerinin ortak operasyonuyla sona erdirildiğini duyurdu.

Osman, operasyonda örgüte ait çok sayıda askeri teçhizatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Bu yerleşim yerleri sık sık saldırılara ve kaçırma olaylarına maruz kalıyor. Resmi verilere göre, Kamerun'da şimdiye kadar yaklaşık 2 bin kişi Boko Haram'ın saldırılarında yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle en az 100 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.